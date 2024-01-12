26 вертольотів та 12 літаків за добу – де і коли ЗСУ могли завдати ворогові колосальних втрат, про які заявив Зеленський

На роль місць у яких були завдані такі втрати претендують одразу 3 міста

Гучна заява президента Володимира Зеленського у Ризі 11 січня викликала питання, які залишилися без відповідей. Глава української держави подякував західним партнерам, за допомогю далекобійної зброї яких за добу було знищено 26 вертольотів та 12 літаків ворога за один раз, але не уточнив, де і коли це сталося.

"Телеграф" спробував розібратися, коли могли статися такі успішні масштабні атаки. Адже, судячи із згадування далекобійної зброї, ці атаки явно трапилися на аеродроми у тилу російських окупантів.

Як пояснив виданню спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат, він не може коментувати слова президента, для чого глава держави має свою прес-службу.

"Ймовірно, йдеться про ті цілі, які були знищені – не збиті, а саме знищені на аеродромах. Швидше за все це було вже давно. Ймовірно, це Саки та Бердянськ", – висловив припущення співрозмовник "Телеграфа".

Удар по аеродрому Сакі влітку 2022 року

Таким чином, говорячи про поразку 26 гелікоптерів, Володимир Зеленський, найімовірніше, мав на увазі успішні удари ЗСУ 17 жовтня по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську. Тоді, за даними групи Oryx, що моніторить втрати окупантів на основі даних у відкритому доступі і супутникових знімків, втрати ВПС РФ склали 11 гелікоптерів знищеними і 15 пошкодженими. Тоді для завдання цього удару використовувалися американські ракети ATAMCS з дальністю 165-300 км, що повністю відповідає заяві глави держави як за кількістю вертольотів, так і ролі західних союзників.

Аеродром Бердянська після удару

Водночас, згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ, за 17 жовтня противник втратив 6 гелікоптерів.

Офіційні дані Генштабу за 17 жовтня

Набагато менше ясності зі знищеними за раз 12 літаками окупантів – останнім часом ЗСУ завдали ряд ударів по російських аеродромах, на яких знаходилася бомбардувальна авіація супротивника.

На цю роль можуть підходити такі атаки як:

у Морозівську Ростовської області 17 грудня, на якому базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаполк, але, за іншою версією, його атакували БПЛА;

військовий аеродром у Новофедорівці під Саками в окупованому Криму, атакований у ніч проти 6 січня.

Аеродром Новофедорівка під Саками після удару ЗСУ

Втім, про втрати у Новофедорівці офіційно жодних заяв не було, але водночас за даними СБУ, на аеродромі в середньому перебувають до 12 літаків, зазвичай Су-24 та Су-30.

Аеродром під Саками на Карті

Тим часом російські окупанти розпочали обстріл України ракетами виробництва КНДР, що вже викликало санкції з боку США проти трьох організацій з РФ та однієї фізичної особи, причетних до передачі та випробування балістичних ракет із Північної Кореї.