Обстріл України ракетами з КНДР: США оголосили про свою відповідь

США продовжать стежити за передачею Росії озброєння з КНДР

Державний департамент Сполучених Штатів запровадив санкції проти трьох організацій з Росії та однієї фізичної особи, які причетні до передачі та випробування балістичних ракет з Північної Кореї. Мова йде саме про ті ракети, яким РФ обстрілювала Україну.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише "Європейська правда". За його словами, США продовжують уважно стежити за будь-якою підтримкою, яку Росія надає КНДР в обмін на цю зброю.

"Ми без вагань вживатимемо подальші заходи. Передача КНДР балістичних ракет Росії підтримує російську загарбницьку війну, збільшує страждання українського народу та підриває глобальний режим нерозповсюдження", – зазначив держсекретар.

Під санкції потрапили акціонерне товариство "Державна авіакомпанія "224 льотний загін" і його генеральний директор Владімір Міхейчик, а також ракетні полігони Владіміровка та Ашулук в Астраханській області.

Раніше генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що попередня експертиза підтверджує використання Росією ракет із Північної Кореї під час одного з останніх обстрілів України.

Минулого тижня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї та їх запуску по Україні

Нагадаємо, КНДР відреагувала на інформацію про те, що є прямі докази використання Росією їхніх ракет під час атак на Україну. Прямого заперечення, як і підтвердження, не було, адже цю інформацію у КНДР вважають "необґрунтованою".