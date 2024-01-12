Удари РФ корейськими ракетами: КНДР зухвало прокоментувала обвинувачення

Винних знайшли не у себе

Північна Корея (КНДР) відреагувала на інформацію про те, що є прямі докази використання Росією їхніх ракет під час атак на Україну. Прямого заперечення, як і підтвердження, не було, адже цю інформацію у КНДР вважають "необґрунтованою"

Таку заяву зробив представник КНДР в ООН Кім Сон, який наче списаними з путінських методичок фразами лавірував у цьому питання. Слова північнокорейського дипломата опублікувало KCNA.

Північна Корея "не відчуває потреби коментувати кожне необґрунтоване звинувачення США", ба більше, вважає, що саме Сполучені Штати Америки є причиною війни Росії проти України. Мовляв, інтерес Вашингтону був послабити військовий потенціал РФ та розшити НАТО. Тому США замість того, щоб забезпечувати мир у світі, свавільно руйнують його.

"США притягнули КНДР, яка не має жодного відношення до обговорення пунктів порядку денного. Це є яскравим відображенням їхнього важкого становища у скрутному положенні й лише показує їхню недостатню міць і засоби у стратегічній конфронтації з Росією", — сказав Кім Сон.

Раніше "Телеграф" писав, що Північна Корея може продати Росії балістичні ракети нового типу. Це стане доповненням до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності.