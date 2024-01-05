Ракети КНДР летять по Україні? Що відомо про нову покупку росіян та як реагує світ

З'явилася інформація про

Росіяни щонайменше вже двічі обстрілювали Україну балістичними ракетами з Північної Кореї, причому востаннє під час масованої ракетної атаки 2 січня. Поки США скликають з цього приводу засідання ООН. РФ не втрачає часу й водночас також шукає ще балістику ближнього радіуса дії в Ірану.

Що відомо про застосування ракет з КНДР

Спочатку інформація з'явилася у The Washiongton Post та у The Wall Street Journal, із посиланням на дані американської розвідки. Йшлося про те, що Росія отримала від Північної Кореї кілька десятків балістичних ракет разом з пусковими установками та вже б’є ними по території України, це можуть бути небезпечні для ППО KN-23, KN-24 чи Скад. А наприкінці грудня та на початку січня російська армія вже атакувала цими снарядами Україну.

Кім Чен Ин та ракети

Договір Росії та КНДР свідчить про зростаючу підтримку Кім Чен Ином військових зусиль Кремля, а також демонструє здатність Володимира Путіна спиратися на союзників. Далі це підтвердив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 4 січня:

30 грудня 2023 року РФ запустила як одну північнокорейську балістичну ракету. Вона впала у відкритому полі в Запорізькій області;

2 січня Росія запустила кілька балістичних ракет КНДР по Україні під час нічної повітряної атаки.

Ось схема від Джона Кірбі, звідки РФ била по Україні — з кордону Бєлгородської та Воронезької областей:

РФ запустила ці ракети з кордону Бєлгородської та Воронезької областей

За його словами, росіяни не зупиняться і продовжать застосовувати північнокорейські ракети, дальність яких становить 900 км. Окрім того, Кірбі сказав, що угода про закупівлю балістичних ракет між Росією та Іраном не була завершена, але США стурбовані тим, що переговори "активно просуваються".

Офіційні особи у Києві поки не поспішають підтверджувати ці дані від американців. Є лише ствердний коментар від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка:

"РФ у межах своєї відвертої геноцидної війни вперше завдала ударів по території України за допомогою ракет, отриманих з… Північної Кореї. Маски остаточно знято…Тепер він б’є по українцях ракетами, отриманими з держави, де громадян морять у концтаборах: за незареєстроване радіо, розмову з туристом, за перегляд серіалів. Ще ніколи в історії класична "Вісь зла" не мала вигляду настільки очевидного, карикатурно злочинного: Росія – Іран – Північна Корея", — написав Подоляк.

А ось у Повітряних силах ЗСУ наразі не можуть підтвердити, що Росія використовує балістичні ракети, які їй передала КНДР. Наразі фахівці вивчаються уламки. Таку заяву зробив речник Юрій Ігнат. Українська розвідка поки також не публікувала висновків, речник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" назвав важливою заяву Білого дому, але сказав, що інформацію вивчають та аналізують "на полі бою".

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на пресконференції сказав, що Росія обстрілювала Харків імпортними ракетами, які сама не виготовила, а звідкись взяла. Зокрема, виявили залишки "Іскандер-М", але не російського виробництва. Маркування там було стерте.

"Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження для того, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет. Однак те, що ми можемо прогледіти, країна-виробник — це не Російська Федерація, скажімо так. Коли буде вже більш точна інформація від Генштабу, від нашої розвідки, ми про це повідомимо одразу".

Які ракети це могли бути

Ракети KN-23, що є копіями "Іскандера"

Україна вже успішно збивала балістичні ракети російського виробництва "Кинджал", однак на це йдуть дуже дорогі західні системи PATRIOT та SAMP/T. Видання Defence Express припустило, що це може бути:

РСЗВ KN-25 із дальністю до 380 км (ракети сягають висоти 97 км), що фактично перетворює її на тактичний ракетний комплекс;

копія "Точки-У" під назвою KN-02 Toksa (сумісність ракет невідома);

твердопаливна ракета KN-23 (точна копія "Іскандера") з дальністю до 690 км;

Hwasong-5 на 300 км і БЧ у 985 кг (копія Р-17 "Скад" з мінімальними змінами);

Hwasong-6 з на 500 км і БЧ до 770 кг;

KN-18 з дальністю у 450 км (також північнокорейська версія "Скада";

KN-24 з дальністю у 410 км, що візуально схожа на ATACMS.

Американський Інститут вивчення війни пише, що балістичні ракети краще за крилаті обходять ППО і їх важче збивати. Хоча їхня ефективність також залежить від конфігурації парасольки ППО України. Аналітики визнали, що під час нещодавнього масованого обстрілу росіяни домоглися "відносного успіху", атакуючи Україну балістичними ракетами в поєднанні з крилатими ракетами і БПЛА. На їхню думку, це може спонукати Москву наростити закупівлі іноземних ракет, оскільки сама РФ не здатна виробляти балістичні ракети в таких масштабах.

Щодо загрози з Ірану — тут мова про балістичні ракети Fateh і Zolfaghar. Fateh-110 є оптимізованою версією некерованої ракети Zelzal 2 (іранці скопіювали ракету в китайців, які "надихнулися" радянською 9М21 для "Луна-М"), до якої додали систему наведення, покращили тактико-технічні характеристики, збільшили дальність та корисне навантаження. Зараз це одноступенева ракета на твердому паливі з дальністю польоту від 200 до 400 кілометрів, у залежності від покоління (їх всього чотири). Перше покоління Fateh-110 (2002) має дальність 200 км, друге (2004) — 250 км, третє (2010) — 300 км і підвищену точність, четверте (2011) — до 400 км та покращені системи наведення. Zolfaghar — це покращена версія Fateh, її дальність становить вже 700 км, а вага бойової частини, тобто вибухівки, до 580 кг.

Реакція світу

США, які активно тиснуть на тих, хто постачає росії зброю, скликали засідання Радбезу ООН на середу, 10 січня. Там збираються обговорити постачання КНДР Росії балістичних ракет, які росіяни використовують проти України.

"Питання постачання КНДР Росії балістичних ракет і їх використання проти України стане предметом дискусії в РБ 10 січня, на засіданні, яке у координації з Україною скликається партнерами-членами РБ", — повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Варто зважати на те, що до Радбезу входить Китай, а також сама Росія, обидві країни мають право вето.

Також Велика Британія засудила рішення Росії використовувати балістичні ракети, отримані з Північної Кореї. У заяві, оприлюдненій в Twitter, йдеться, що Лондон продовжить працювати з партнерами, щоб переконатися, що Північна Корея заплатить високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країні-агресору можуть поставити балістичні ракети малої дальності вже навесні цього року