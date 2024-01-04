РФ уже била по Україні північнокорейськими ракетами: у США показали траєкторію на карті

У США назвали, що КНДР могла попросити у Росії натомість

Росія під час останніх масованих атак по Україні застосувала балістичні ракети, які одержала від Північної Кореї. Таким чином, країні-агресорові вдалося обійти міжнародні санкції.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 4 січня. Також він показав, звідки РФ била Україною.

За словами Кірбі, Північна Корея лише одна з країн, яка постачає РФ боєприпаси. За інформацією американської розвідки, ця країна передала путінській армії пускові установки та певну кількість балістичних ракет до них.

"30 грудня 2023 року російські війська запустили як мінімум одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. 2 січня Росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні під час нічної повітряної атаки", — повідомив Кірбі, додавши, що у США продовжують оцінювати наслідки застосування цих ракет.

Також Джон Кірбі показав схему, звідки РФ била по Україні — з кордону Бєлгородської та Воронезької областей. За його словами, росіяни не зупиняться і продовжать застосовувати північнокорейські ракети, дальність яких 900 км.

На заміну ракет Пхеньян хотів би отримати від Росії іншу військову допомогу, а саме винищувачі, наземну бронетехніку, обладнання для ракетного виробництва та інші технології. Це, за словами Кірбі, вплинуло б на безпеку Корейського півострова.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія купила у Ірану балістичні ракети. Стало відомо, коли вони можуть прибути до РФ.