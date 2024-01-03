"Ракет не вистачить": експерт розповів, скільки ще масованих ударів може завдати Росія

РФ може вдатися до комбінованих атак

Російські окупанти можуть здійснити ще дві-три масовані ракетні атаки на Україну. Росії надовго не вистачить запасів ракет.

Про це в ефірі телемарафону заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко. На його думку, 2 січня особливих відмінностей з атакою 29 грудня не було.

"Єдине, що неприємно вразило – це кількість ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31. Якось так вважалося, що у росіян менше боєготових літаків такого типу", — підкреслив експерт.

Романенко зазначив, що 2 січня РФ по максимуму підняли в повітря літаки МіГ-31. За його словами, було зроблено 10 пусків "Кинджалів". Експерт підкреслив, що за весь 2023 рік було запущено 15 ракет такого типу.

"Росіяни можуть зробити ще два-три таких масованих запуски. А потім їм доведеться або робити перерву або переходити до запусків на тлі "шахедів". Масований запуск "шахедів" і на їх тлі ще з десяток ракет. Надовго у Росії запасів ракет не вистачить", — заявив Романенко.

Нагадаємо, вранці 2 січня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворог використав 99 засобів повітряного нападу.