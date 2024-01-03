"Ракет не хватит": эксперт рассказал, сколько еще массированных ударов может нанести Россия

РФ может прибегнуть к комбинированным атакам

Российские оккупанты могут осуществить еще две-три массированных ракетных атаки на Украину. России надолго не хватит запасов ракет.

Об этом в эфире телемарафона заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко. По его мнению, 2 января особых отличий с атакой 29 декабря не было.

"Единственное, что неприятно поразило – это количество ракет "Кинжал" из самолетов МиГ-31. Как-то так считалось, что у россиян меньше боеготовых самолетов такого типа", — подчеркнул эксперт.

Романенко отметил, что 2 января РФ по максимуму подняли в воздух самолеты МиГ-31. По его словам, было сделано 10 пусков "Кинжалов". Эксперт подчеркнул, что за весь 2023 год было запущено 15 ракет такого типа.

"Россияне могут совершить еще два-три таких массированных запуска. А потом им придется либо делать перерыв или переходить к запускам на фоне "шахедов". Массированный запуск "шахедов" и на их фоне еще с десяток ракет. Надолго у России запасов ракет не хватит", — заявил Романенко.

Напомним, утром 2 января российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что враг использовал 99 средств воздушного нападения.