Для подготовки много времени не нужно: в ВСУ рассказали, когда россияне могут нанести новый ракетный удар

Россияне используют ракеты из "неприкосновенного запаса"

Для того чтобы подготовить новый ракетный удар по Украине россиянам не нужно слишком много времени, однако вопрос стоит в том, сколько ракет у них осталось.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, современные крылатые ракеты это высокотехнологическое изделие, маршрут которого заранее программируется специалистами. Поэтому хоть на это и необходимо определенное время, но возможности у россиян для этого есть.

Однако вопрос о том, сколько времени нужно россиянам для подготовки нового удара заключается лишь в том, сколько ракет у них вообще есть и сколько они могут позволить себе потратить на обстрелы.

"Умом Россию не понять… они давно уже тогда перешли в неприкосновенный запас, очевидно что сейчас тоже переходят", — отметил он.

Игнат добавил, что в последнее время россияне используют ракеты типа Х, то есть воздушного базирования, а вот "Калибры" ими по каким-то причинам не запускаются. Вместе с тем, представитель ВС ВСУ недввусмысленно намекнул на то, что подобного рода удары будут продолжаться в будущем, а потому не расслабляться не стоит.

Как сообщалось ранее оккупанты утром 2 января нанесли масштабный ракетный удар по Киеву, использовав почти сотню ракет. Хоть большинство из них были успешно сбиты ПВО, но некоторые все же нанесли разрушения гражданским объектам.