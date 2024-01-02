Число жертв ракетного удара по Киеву растет: последние данные

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В киевской многоэтажке в Соломенском районе, которая пострадала от удара РФ во время массированного обстрела, погибли люди. Десятки людей получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По её данным, по состоянию на 12 часов дня подтверждена гибель уже двух человек. Еще 43 человека пострадали.

На месте работают психологи ГСЧС, которые уже оказали помощь 80 людям.

Напомним, что на месте трагедии уже побывал корреспондент "Телеграфа". Он показал весь масштаб разрушений в многоэтажке. К тому моменту из дома было эвакуировано более 130 человек. Спасатели извлекли из заблокированных помещений 20 человек.

Как ранее мы писали, 2 января РФ массированно обстреляла Украину. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков.

В столице в результате массированной ракетной атаки пострадали двенадцать человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также мы сообщали о том, что Зеленский прокомментировал утреннюю атаку РФ.