Бюджет города: в СМИ посчитали, сколько РФ потратила на новую массированную атаку Украины

Большую часть из них Украина уничтожила

На массированную атаку, которой подверглась Украина 2 января, россияне потратили миллионы долларов. За эти деньги террористы убили и ранили десятки мирных жителей.

Траты россиян на обстрел подсчитали в Forbes. Их журналисты напомнили, что всего за 2 января РФ выпустила по Украине 10 ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55, четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П, 12 ракет "Искандер"/С300 и три ракеты "Калибр".

При этом, как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".

"Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает их стоимость примерно в $620 млн", — говорится в материале.

Эксперты объяснили, что для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 — $13 млн, "Калибр" — $6,5 млн, "Искандер" — $3 млн, "Оникс" — $1,25 млн, Х-22 — $1 млн , "Точка-У" – $0,3 млн, Х-55 – $2 млн, Х-555 – $4 млн, Х-47 "Кинжал" – $15 млн, Shahed-136 – $50 000.

Напомним, что узнать о том, как столица приходит в себя после обстрелов вы можете узнать из репортажа "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Как ранее мы писали, 2 января РФ массированно обстреляла Украину. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков.

Также мы сообщали о том, что Зеленский прокомментировал утреннюю атаку РФ.