Российская ракета убила украинскую футболистку и ее маму

РФ продолжает атаковать гражданские объекты ракетами

В пятницу, 29 декабря, в результате массированного ракетного удара РФ по Украине погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Черновол).

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Facebook. Спортсменка находилась в Киеве вместе со своей матерью Людмилой, которая также погибла.

Виктория выступала за "Спартак" (Чернигов), "Атекс" (Киев) и "Ятрань" (Умань). Футболистке было всего 27 лет.

"Вечная память…" — гласит сообщение УАФ.

Российские захватчики выпустили по территории Украины 158 ракет и дронов-камикадзе в ночь на 29 декабря. Защитникам украинского неба удалось сбить 114 вражеских целей. Командующий ВС генерал-лейтенанта Николай Олещук заявил, что это была самая массированная воздушная атака с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, Россия ракетным ударом по Львову 29 декабря убила известного украинского баскетболиста, тренера, мастера спорта Украины международного класса Виктора Кобзистого.

Ранее сообщалось, что на войне против РФ погибла бывшая футзалистка сборной Украины.