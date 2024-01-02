Укр

Воронки от ракет и дворы без окон. Как выглядят украинские города после обстрела (фото)

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Киевляне очнулись от взрывов Новость обновлена 02 января 2024, 13:55
Киевляне очнулись от взрывов. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В Харькове зацепило Госпром и университет Каразина

Утром 2 января россия совершила массированный обстрел украинских городов, сначала атаковав "Шахедами", а затем пустила в ход крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55 и баллистические "Кинжалы". Большинство баллистики было направлено на Киев, где целое утро гремели взрывы и тряслись окна и стены. Всего в результате очередного российского удара по Украине по состоянию на данный момент известно о 4 погибших и 92 раненых. "Телеграф" рассказывает, как выглядят украинские города после обстрелов:

Киев

Последствия попадания в Киеве
Киев в огне
Последствия попадания в Киеве
Спасатели извлекали людей из-под завалов в Соломенском районе. Фото: МВД
Последствия попадания в Киеве
Киевский двор после попадания. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В Киеве в результате атак было несколько пожаров, одним из самых сложных ситуация в Соломенском районе — там зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов в результате попадания, а во дворе возле дома образовалась огромная воронка. Спасатели проводили деблокировку и эвакуацию людей из здания, два человека погибли, а число раненых составляет 43 человека. Как видно из видео, попадала часть конструкций, лежит кирпич, окон в доме практически не осталось, весь двор и машины засыпали мелкими обломками от здания.

Последствия попадания в Киеве, воронка
Вырва в Соломенском районе, фото: headlines

Кроме того, в Голосеевском районе было падение остатков обломков на открытой территории. В Подольском районе былоцелых три пожара на складах, также там горели два автосалона — 29 автомобилей выгорели дотла, еще 5 повреждены. Поврежден вентиль газопровода и водопроводная труба. Вот как это выглядело:

Также появилась информация о том, что на Подоле загорелся автосалон Tesla:

В Печерском районе обломки упали на крышу 25-этажного нежилого здания и на еще один многоэтажный дом и частный дом. В Оболонском районе есть возгорание жилого дома, также падение остатков обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений с последующим возгоранием на площади 250 м2, возгорание на территории двух автосалонов:

В Деснянском районе произошло возгорание в здании супермаркета, повреждена отделка в частном доме и зафиксировано падение обломков на открытой местности. В Дарницком районе столицы в результате атаки России образовалась огромная воронка. В микрорайоне Бортничи повреждены частные жилые дома и здание церкви.

Последствия попадания в Киеве
Вырва на Дарнице
Последствия попадания в Киеве
Последствия попадания в Киеве

Киевская область

Под Киевом есть попадания, разрушены более 16 частных домов, 5 многоквартирных и 75 транспортных средств. Кроме того, в недостроенной церкви произошел пожар, разрушены несколько предприятий и складских помещений. Погибли 2 человека, 16 получили травмы. В настоящее время 11 пострадавших проходят медицинское обследование.

Вишневое после обстрелов
Вишневое, КМВА
Разрушение в Киевской области
Разрушение в Киевской области

Харьков

В Харькове основная часть ударов пришлась на центр города, известно о минимум четырех ударах по Шевченковскому району. От атаки пострадали 47 человек, среди них трое мальчиков и две девочки. Четверо детей находятся в больницах. Одна из ракет попала рядом с жилым домом, в результате чего в домах рядом с местом удара выбиты окна, повреждены балконы. Также взрывной волной задел один из подъездов Госпрома и корпус Каразинского университета. Рядом с домами разбиты машины.

Известно, что под обстрел попала советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова. В Facebook она сообщила жуткие детали инцидента и опубликовала фото из обстрелянной квартиры:

"Мы живы. Малыша успела скрыть. Стеклом порезало лицо и вынули стекло из ног. От госпитализации отказались", — написала Попова.

Последствия попадания в Харькове
Волонтер пострадала во время обстрела в Харькове

Вот как выглядят Госпром и Каразинский университет после обстрелов:

Отключение

Без света из-за обстрела остались более 250 тысяч потребителей в Киеве и области, сообщило Укрэнерго. Повреждено оборудование электросетей – воздушных линий высокого и среднего напряжения. Свет уже начали восстанавливать, по состоянию на 13:30, в Киеве и области остаются без света более 86 тысяч потребителей. В "Укрэнерго" отмечают, что электроэнергия всем потребителям будет восстановлена в течение нескольких часов.

Между тем, некоторые украинские компании уже начали предлагать помощь розетками для тех, у кого сегодня нет света.

Ранее "Телеграф" показывал, как столица приходит в себя после обстрелов. Также мы писали о том, что в столицу под обстрел попало жилье главы партии "Голос" Киры Рудык. На утренние события уже отреагировал президент Владимир Зеленский, его комментарий читайте здесь.

Теги:
#Киев #Харьков #Обстрел #Атака #Кинжал