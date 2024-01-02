"Мой личный фильм ужасов": под обстрел РФ в Киеве попал дом известной нардепки (фото)

Дом накрыло мощной взрывной волной

Массированная атака РФ по Украине затронула множество украинцев. Не обошли её последствия и депутатов.

Под обстрел попало жилье главы партии "Голос" Киры Рудык. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Случившееся народная избранница назвала случившееся "личным фильмом ужасов". Её дом накрыло взрывной волной при атаке на Киев.

"Осколки – повсюду. Окон больше нет. Повреждённый фасад. Домашний уют изменил запах дыма и ада, который несет россия", — рассказывает она и добавляет "Лучшая новость – мы нашли мою Мишель (кошку — Ред.). Спасибо всем, кто помогает и заботится".

Напомним, что во время атаки на Киев 2 января, по предварительным данным, пострадали 12 человек. Из них 11 человек госпитализировали, а одному оказали помощь на месте. Отметим, что в ходе ракетной атаки по украинской столице в Соломенском районе города был поврежден жилой дом. На месте начался пожар. Из некоторых квартир виднеется огонь, территория перед домом вся в густом дыму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 2 января после ракетных обстрелов в некоторых районах Киева пропало электричество и вода. В ДТЕК прояснили ситуации и назвали проблемные районы. Все вскоре обещают исправить.