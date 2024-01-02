Атака на Київ: Кличко назвав кількість постраждалих

Внаслідок масованої ракетної атаки по Україні, яку вранці 2 січня влаштували російські загарбники, у Києві постраждали десять осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, дев’ятьох постраждалих госпіталізували.

"10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Солом’янському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Дев’ять із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Працюють усі екстрені служби", — написав він.

Новина доповнюється…