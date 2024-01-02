Ракетні удари по Києву: частина міста залишилася без світла та води

У ДТЕК прояснили ситуацію

Внаслідок масованої ракетної атаки, яку окупанти влаштували по Україні вранці 2 січня, у Києві сталися перебої зі світлом. Декілька районів залишилися без електрики.

Таку інформацію повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Частина об’єктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені", — написав він.

Водночас у соціальних мережах повідомляють, що у деяких районах Києва зникла вода. При цьому в деяких зараз відсутня електрика та вода.

Тим часом у ДТЕК офіційно повідомили, що через атаку у столиці тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах.

"Щойно ситуація безпека дозволить, обов’язково повернемо всім світло", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вранці 2 січня у Києві прогриміли потужні вибухи. Віталій Кличко писав про попадання уламків ракети територією об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі. Крім того, у Печерському районі зафіксовано падіння залишків ракети на житловий будинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 січня окупанти випустили Україною 35 "шахедів". У Повітряних силах розповіли, скільки повітряних цілей ворога вдалося вбити.