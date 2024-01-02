Ракетные удары по Киеву: часть города осталась без света и воды

В ДТЕК прояснили ситуацию

В результате массированной ракетной атаки, которую оккупанты устроили по Украине утром 2 января, в Киеве случились перебои со светом. Несколько районов остались без электричества.

Такую информацию сообщил городской глава Киева Виталий Кличко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены", — написал он.

В то же время в социальных сетях сообщают, что в некоторых районах Киева пропала вода. При этом у некоторых сейчас отсутствует и электричество и вода.

Тем временем в ДТЕК официально сообщили, что из-за атаки в столице временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.

"Как только ситуация безопасность позволит, обязательно вернем всем свет", — говорится в сообщении.

Отметим, что утром 2 января в Киеве прогремели мощные взрывы. Виталий Кличко писал о попадании обломков ракеты по территории объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Кроме того, в Печерском районе зафиксировано падение остатков ракеты на жилой дом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 января оккупанты выпустили по Украине 35 "шахедов". В Воздушных силах рассказали, сколько воздушных целей врага удалось уничтожить.