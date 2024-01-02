В Киеве раздалось несколько мощных взрывов: что известно на данный момент (обновлено)

Киев отбивает ракетную атаку российских террористов

В Киеве утром 2 января прогремели мощные взрывы. Предварительно идет работа сил противовоздушной обороны по ракетам, которые запустили российские террористы по городу.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Раздаются взрывы на Оболони", — написал он.

Громко также в Киевской области, сообщает глава КГВА Сергей Попко.

"Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.

08:35 По состоянию на данный момент после попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе уже 10 пострадавших.

Обломки ракет упали на здания в Подольском, Оболонском, Деснянском, Святошинском и Печерском районах.

08:31 Российские террористы все никак не угомонятся — запустили по Киеву еще один "Кинжал". Сообщается о работе ПВО над Киевом.

За утро 2 января нацисты запустили как минимум 12 "Кинжалов", почти все из которых пытались ударить по Киеву.

08:15 ДТЭК сообщил об отсутствии света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах.

Мэр Кличко заявил, что есть первые пострадавшие в атаке террористов.

"Пока трое пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте", — написал он.

08:07 Виталий Кличко сообщил о попадании обломков ракеты по территории объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Он также подтвердил отсутствие водоснабжения и электричества в некоторых районах.

Тем временем военные сообщили об очередном запуске "Кинжалов" террористами.

08:04 Сообщается о повторном пуске "Кинжалов" на Киев.

08:00 Корреспондент "Телеграфа" с места сообщает, что нет света в Софиевской Борщаговке.

Местные жители жалуются, что на Оболони нет света и воды.

07:55 По Киеву запустили еще несколько "Кинжалов". Сообщается о взрывах, работает ПВО.

07:47 В Печерском районе зафиксировано падение остатков ракеты на еще один жилой дом.

07:45 В КГВА сообщили о падении остатков сбитых российских ракет на территории столицы.

"В результате ракетной атаки зафиксировано падение остатков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома. В Оболонском районе – остатки упали на территорию складских помещений. Также в Голосеевском районе – на открытом участке. Оперативные службы следуют на места", – говорится в сообщении.

07:42 В Киеве раздаются очень мощные взрывы.

07:40 В ряде районов столицы пропал свет. Причины пока неизвестны. Воздушные силы сообщают о возможном пуске на Киев ракет "Кинжал".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в результате ракетного удара российских войск по Киеву в ночь на пятницу 29 декабря спасатели обнаружили еще четыре тела погибших, их извлекли из-под завалов. Общее количество погибших в столице уже – 27. 1 января 2024 года объявлено в городе днем траура по погибшим в результате российского ракетного террористического акта.