Чиста робота: скільки "шахедів" збили вночі бійці ППО

Безпілотники традиційно запускалися з тимчасово окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська

У ніч з 1 на 2 січня російські терористи запустили по Україні 35 безпілотників Shahed-136 іранського виробництва. Усі цілі були знищені українською протиповітряною обороною.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ. Відомо, що пуски дронів терористи здійснювали традиційно з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та району Приморсько-Ахтарська в Росії.

"Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України", – повідомили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що у Києві вночі 2 січня було чутно звуки вибухів. Російські терористи атакували столицю за допомогою іранських безпілотників, усі вони були знищені. Також БПЛА, запущені російськими терористами, атакували Миколаїв, де уламки пошкодили кілька будівель.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що внаслідок ракетного удару російських військ по Києву в ніч на п’ятницю 29 грудня, рятувальники виявили ще чотири тіла загиблих, їх витягли з-під завалів. Загальна кількість загиблих у столиці вже – 27. 1 січня 2024 року оголошено у місті днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного терористичного акту.