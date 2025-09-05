Хронологія війни — день 1290: удар по нафтобазі у Луганську та бої під Покровськом

5 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі пʼятниця, 5 вересня 2025 року. Росіяни не зменшують обертів на фронті, а за попередню добу було зафіксовано 129 бойових зіткнень. 28 із них сталося на Покровському напрямку, проте Лиманське зі своїми 15 не набагато спокійніше. Тим часом російські окупанти пропустили удар по НПЗ у Луганську, який служить для постачання 41-ї та 20-ї загальновійськових армій Росії.

Як проходить 1290 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни вдарили по дорожниках на Харківщині, загинули три особи. Близько 21:30 ворог атакував БПЛА с. Хотімля Старосалтівської громади. Внаслідок прильоту ворожого дрону загинули двоє 40-річних чоловіків і 25-річна жінка.

Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки. За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.

