Прощавай, бензин! В окупованому Луганську спалахнула пожежа після серії вибухів

Горить НПЗ, що забезпечує паливом окупаційну армію

Місцеві паблики пишуть про вибухи в Луганську, після яких сталася пожежа. Попередньо горить місцевий нафтопереробний завод.

Відповідні фото та відео розійшлися мережею. Офіційної інформації наразі немає.

При цьому АТЕШ повідомляє, що горить найважливіша нафтобаза в Луганську, яка служить для постачання 41-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що після серії вибухів сталося згоряння у районі південного житлового масиву Луганська. Очевидці з різних куточків міста повідомляють про НП. При цьому офіційної інформації наразі немає.

У коментарях люди сперечаються, що саме горить – нафтобаза чи інший об’єкт, який "підриватиметься ще довго". Також інтернет-користувачі нагадують, що окупаційна адміністрація заборонила викладати фото та відео наслідків прильотів у мережі.

Нагадаємо, Україна у серпні 2025 року влаштувала російським нафтопереробним заводам "ніч довгих вогнів". За даними командувача Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді, нафтопереробна галузь РФ через атаки втратила 21% потужностей. За іншими даними, зупинилося щонайменше 17% НПЗ у Росії, що рівноцінно понад мільйон барелів нафти на добу. Це дуже сильний удар по російській нафтопереробці та російській кишені.