Прощай, бензин! В оккупированном Луганске вспыхнул пожар после серии взрывов

Горит НПЗ, снабжающий топливом оккупационную армию

Местные паблики пишут о взрывах в Луганске, за которыми последовал пожар. Предварительно, горит местный нефтеперерабатывающий завод.

Соответствующие фото о видео разошлись по сети. Официальной информации пока нет.

При этом АТЕШ сообщает, что горит важнейшая нефтебаза в Луганске, которая служит для снабжения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.

В местных Telegram-каналах пишут, что после серии взрывов произошло возгорание в районе южного жилмассива Луганска. Очевидцы из разных концов города сообщают о ЧП. При это официальной информации пока нет.

В комментариях люди спорят, что именно горит – нефтебаза или другой объект, который "будет взрываться еще долго". Также интернет-пользователи напоминают, что оккупационная администрация запретила выкладывать фото и видео последствий прилетов в сети.

Напомним, Украина в августе 2025 года устроила российским нефтеперерабатывающим заводам "ночь длинных огней". По данным командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта "Мадяра" Бровди, нефтеперерабатывающая отрасль РФ из-за атак потеряла 21% мощностей. По другим данным, остановилось не менее 17% НПЗ в России, что равноценно более миллиона баррелей нефти в сутки. Это очень сильный удар по российской нефтепереработке и российскому карману.