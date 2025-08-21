Сейчас на НПЗ бушует масштабный пожар после атаки беспилотников

"Неизвестные дроны" в очередной раз посетили Россию в ночь на 21 августа. В этот раз взрывы раздавались в Ростовской области РФ, в районе Новошахтинска, где расположен нефтеперерабатывающий завод, который уже много раз находился под ударами.

Об этом пишут российские информационные и украинские мониторинговые каналы. Российские власти пока никак не комментируют атаку, если не учитывать очередные лживые заявления про "все сбито".

Между тем местные ростовские каналы пишут, что было слышно большое количество взрывов. Сейчас на НПЗ бушует масштабный пожар после атаки беспилотников. Соответствующие видео уже опубликованы в сети.

Напомним, 16 августа в России внезапно вспыхнул Волгоградский НПЗ. Россияне заявили, что атаки дронов якобы не было, а пожар возник из-за халатности во время ремонтных работ. Правда, ремонтировали НПЗ после нескольких дроновых ударов по заводу.

15 августа в городе Сызрань в Самарской области был атакован нефтеперерабатывающий завод. В результате масштабного налета дронов вспыхнул сильный пожар, НПЗ вышел из строя и остановился.

Также Россию атаковали беспилотники в ночь на 14 августа. Местные жители Волгоградской области вторую ночь подряд не спали из-за взрывов и пожара на НПЗ. Речь идет об НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Красноармейском районе города.

Также напомним, что в ночь на 13 августа дроны атаковали город Унеча и его окрестности в Брянской области РФ. По предварительным данным, целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" в селе Высокое. ЛВДС "Унеча нефтепровода "Дружба" уже была под ударами 6 августа. Атака вызвала истерику в пророссийской Венгрии, которая зависима от российской нефти, словно наркоман от героина.