Российский Ставрополь содрогнулся от взрывов. Куда дроны прилетели на этот раз (фото и видео)

Местные жители активно снимают и распространяют последствия атаки

Взрывы в Ставрополе (Россия) прозвучали в ночь на вторник, 12 августа – город атаковали беспилотники. Под удар попало предприятие химической промышленности на завод АО "Монокристалл".

После атаки вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал Exilenova+. Местные жители публикуют фото и видео пролета дронов и последствий атаки. Возникло задымление.

Геолокация пожара после взрывов

Возникло задымление

Почему "Монокристалл" мог стать целью атаки

"Монокристалл" — это российское предприятие химической промышленности и один из основных мировых производителей искусственного корунда (синтетического сапфира) для оптоэлектронной промышленности. Компания является частью крупного холдинга "Концерн Энергомира". Он объединяет три основных направления: электротехническое приборостроение, электронные материалы и компоненты.

Продукция завода используется для войны

Владельцы завода – компания «Роснано» и концерн «Энергомира»

Основные направления продукции:

Синтетический сапфир – ключевой материал для оптоэлектроники, широко используемый в светодиодах, дисплеях и электронике. Его также применяют в военных технологиях – инфракрасных окнах, твердотельных лазерах и обтекателях ракет.

– ключевой материал для оптоэлектроники, широко используемый в светодиодах, дисплеях и электронике. Его также применяют в военных технологиях – инфракрасных окнах, твердотельных лазерах и обтекателях ракет. Карбид кремния (SiC) – основной материал двойного назначения. Его используют в бронезащите, радарах и военной электронике. Он закупается оборонными предприятиями России.

– основной материал двойного назначения. Его используют в бронезащите, радарах и военной электронике. Он закупается оборонными предприятиями России. Йодид серебра используется в ракетах для метеорологического воздействия (создание искусственных осадков). Однако технология может иметь косвенное военное применение.

Как рассказывал Телеграф, 11 августа дроны СБУ поразили производственные мощности Арзамасского приборостроительного завода в городе Арзамас. Это предприятие является частью ВПК России и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности ракет ракет Х-32 и Х-101.