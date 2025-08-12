Российский Ставрополь содрогнулся от взрывов. Куда дроны прилетели на этот раз (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 648
Местные жители активно снимают и распространяют последствия атаки
Взрывы в Ставрополе (Россия) прозвучали в ночь на вторник, 12 августа – город атаковали беспилотники. Под удар попало предприятие химической промышленности на завод АО "Монокристалл".
После атаки вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал Exilenova+. Местные жители публикуют фото и видео пролета дронов и последствий атаки. Возникло задымление.
Почему "Монокристалл" мог стать целью атаки
"Монокристалл" — это российское предприятие химической промышленности и один из основных мировых производителей искусственного корунда (синтетического сапфира) для оптоэлектронной промышленности. Компания является частью крупного холдинга "Концерн Энергомира". Он объединяет три основных направления: электротехническое приборостроение, электронные материалы и компоненты.
Основные направления продукции:
- Синтетический сапфир – ключевой материал для оптоэлектроники, широко используемый в светодиодах, дисплеях и электронике. Его также применяют в военных технологиях – инфракрасных окнах, твердотельных лазерах и обтекателях ракет.
- Карбид кремния (SiC) – основной материал двойного назначения. Его используют в бронезащите, радарах и военной электронике. Он закупается оборонными предприятиями России.
- Йодид серебра используется в ракетах для метеорологического воздействия (создание искусственных осадков). Однако технология может иметь косвенное военное применение.
Как рассказывал Телеграф, 11 августа дроны СБУ поразили производственные мощности Арзамасского приборостроительного завода в городе Арзамас. Это предприятие является частью ВПК России и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности ракет ракет Х-32 и Х-101.