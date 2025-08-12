Російський Ставрополь здригнувся від вибухів. Куди дрони прилетіли цього разу (фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 727
Місцеві жителі активно знімають та розповсюджують наслідки атаки
Вибухи у Ставрополі (Росія) пролунали в ніч на вівторок, 12 серпня — місто атакували безпілотники. Під удар потрапило підприємство хімічної промисловості завод АО "Монокристал".
Після атаки спалахнула пожежа повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Місцеві жителі публікують фото та відео прольоту дронів та наслідків атаки. Виникло задимлення.
Чому "Монокристал" міг стати ціллю атаки
"Монокристал" — це російське підприємство хімічної промисловості та один з основних світових виробників штучного корунду (синтетичного сапфіру) для оптоелектронної промисловості. Компанія є частиною великого холдингу "Концерн Енергоміру". Він поєднує три основні напрямки: електротехнічне приладобудування, електронні матеріали та компоненти.
Основні напрямки продукції:
- Синтетичний сапфір — ключовий матеріал для оптоелектроніки, що широко використовується у світлодіодах, дисплеях та електроніці. Його також застосовують у військових технологіях — інфрачервоних вікнах, твердотільних лазерах та обтічниках ракет.
- Карбід кремнію (SiC) — основний матеріал подвійного призначення. Його використовують в бронезахисті, радарах та військовій електроніці. Він закуповується оборонними підприємствами Росії.
- Йодід срібла — використовується в ракетах для метеорологічного впливу (створення штучних опадів). Проте технологія може мати непряме військове застосування.
Як розповідав "Телеграф", 11 серпня дрони СБУ уразили виробничі потужності Арзамаського приладобудівного заводу у місті Арзамас. Це підприємство є частиною ВПК Росії та виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.