Російський Ставрополь здригнувся від вибухів. Куди дрони прилетіли цього разу (фото та відео)

Місцеві жителі активно знімають та розповсюджують наслідки атаки

Вибухи у Ставрополі (Росія) пролунали в ніч на вівторок, 12 серпня — місто атакували безпілотники. Під удар потрапило підприємство хімічної промисловості завод АО "Монокристал".

Після атаки спалахнула пожежа повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Місцеві жителі публікують фото та відео прольоту дронів та наслідків атаки. Виникло задимлення.

Геолокація пожежі після вибухів

Виникло задимлення

Чому "Монокристал" міг стати ціллю атаки

"Монокристал" — це російське підприємство хімічної промисловості та один з основних світових виробників штучного корунду (синтетичного сапфіру) для оптоелектронної промисловості. Компанія є частиною великого холдингу "Концерн Енергоміру". Він поєднує три основні напрямки: електротехнічне приладобудування, електронні матеріали та компоненти.

Продукція заводу використовується для війни

Власники заводу - компанія «Роснано» та концерн «Енергоміра»

Основні напрямки продукції:

Синтетичний сапфір — ключовий матеріал для оптоелектроніки, що широко використовується у світлодіодах, дисплеях та електроніці. Його також застосовують у військових технологіях — інфрачервоних вікнах, твердотільних лазерах та обтічниках ракет.

— ключовий матеріал для оптоелектроніки, що широко використовується у світлодіодах, дисплеях та електроніці. Його також застосовують у військових технологіях — інфрачервоних вікнах, твердотільних лазерах та обтічниках ракет. Карбід кремнію (SiC) — основний матеріал подвійного призначення. Його використовують в бронезахисті, радарах та військовій електроніці. Він закуповується оборонними підприємствами Росії.

— основний матеріал подвійного призначення. Його використовують в бронезахисті, радарах та військовій електроніці. Він закуповується оборонними підприємствами Росії. Йодід срібла — використовується в ракетах для метеорологічного впливу (створення штучних опадів). Проте технологія може мати непряме військове застосування.

Як розповідав "Телеграф", 11 серпня дрони СБУ уразили виробничі потужності Арзамаського приладобудівного заводу у місті Арзамас. Це підприємство є частиною ВПК Росії та виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.