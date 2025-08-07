В Росії пролунали вибухи в одному з регіонів: росіяни скаржаться на атаку дронів (відео)

Станція Суровікіно розташована на перетині напрямків, якими йдуть вантажі для російських окупантів в Україні

В Росії вночі 7 серпня лунали вибухи у Волгоградській області. Під ударом опинилася залізнична станція Суровікіно — важливий логістичний вузол постачання для російських окупаційних військ в Україні.

Про атаку повідомили російські новинні та українські моніторингові канали. Зазначається, що станцію масовано атакували ударні безпілотники, було чутно багато вибухів, російська протиповітряна оборона взагалі не змогла нічого зробити. Російські канали вже опублікували численні відео "об'єктивного контролю".

Станція Суровікіно розташована на перетині напрямків, якими йдуть вантажі для російських окупантів в Україні. Зокрема, через станцію йдуть потяги з Волгограда до Ростова-на-Дону та на Міллерово: з останнього йдуть відгалуження до Таганрога та тимчасово окупованих Луганська з Маріуполем. Це основний шлях перекидання військової техніки, особового складу та інших військових вантажів з центра Росії у бік південних регіонів та тимчасово окупованих територій.

Зазначимо, що Україна дуже серйозно взялася за знищення російської логістики та посилила удари по найближчих областях РФ. За останні 15 днів було завдано близько 12 ударів по російській залізниці — депо, підстанціями та поїздах з паливом.

Як повідомлялося раніше, у ніч на середу, 6 серпня, вибухи пролунали на території залізничної станції Тацинська в Ростовській області та в районі нафтобази у Брянську. Тацинська станція також зазнала обстрілу в ніч на 5 серпня.

Також, як повідомляв "Телеграф", внаслідок атаки українських безпілотників у суботу, 2 серпня, повністю зупинено роботу Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області Росії, а Рязанський НПЗ вдвічі скоротив обсяги переробки. Ми аналізували, як атаки на НПЗ підривають економіку та довіру росіян до влади.