Росію всю ніч кошмарили невідомі дрони. Що було під ударом цього разу (відео)
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Залізнична станція потрапила під удар вдруге за короткий час
Атака дронів на Росію сталася в ніч на середу, 8 серпня. Вибухи пролунали на території залізничної станції Тацинська у Ростовській області та в районі нафтобази у Брянську.
Ростовська область
Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, залізнична станція Тацинська зазнала атаки вдруге за добу — в ніч на 5 серпня її також атакували дрони. В результаті обстрілу в ніч на 6 виникла пожежа. За словами місцевих жителів, на залізниці знаходяться вантажні цистерни.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що дрони атакували кілька районів — Каменськ-Шахтинський, Кам'янський, Родіоново-Несвітайський та Тацинських районах. Пошкоджено лінію електропередач, на станції Тацинській сталося нібито "загоряння трави".
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Брянськ
Серія вибухів пролунала на світанку. Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, під удар потрапив район нафтобази. Після атаки в небо здіймається стовп диму.
Як повідомляв "Телеграф", внаслідок атаки українських безпілотників у суботу, 2 серпня, повністю зупинено роботу Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області Росії, а Рязанський НПЗ вдвічі скоротив обсяги переробки. Ми аналізували, як атаки на НПЗ підривають економіку та довіру росіян до влади.