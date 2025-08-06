Хронологія війни — день 1260: росіяни тиснуть під Покровськом і скаржаться на наліт реактивних дронів

6 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі середа, 6 серпня 2025 року. Покровський напрямок продовжує залишатися найбільш напруженим на лінії фронту, через що росіяни вже почали вкидати фейки про оточення там українських військових. Усього ж на передовій сталося 113 бойових зіткнень за попередню добу, з яких чверть під Покровськом. У ЗМІ з’явилася інформація про те, що Росія готова до припинення обстрілів, проте на землі її мета залишається незмінною.

Як проходить 1260 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 6 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росія знову перебуває під ударом дронів, у тому числі реактивних. На карті нижче показані дані з російських каналів про рух безпілотників. Червоним відзначені звичайні дрони, синім – реактивні, а фіолетовим – морські (у російських джерелах – БЕК або безекіпажний катер).

Обстріл Росії

З ситуацією в Україні 3 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1257: новий командувач Повітряних сил та ще один великий обмін

Про новини та події 4 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1258: росіяни тиснуть під Покровськом і готують новий наступ

Про те, що відбувалося 5 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1259: удар по вокзалу у Лозовій та удар по АЗС у Харкові