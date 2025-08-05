Хронологія війни — день 1259: росіяни роблять "Шахеди" більш смертоносними і тиснуть під Покровськом

5 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі вівторок, 5 серпня 2025 року. На фронті минулої доби сталося 144 бойові зіткнення, з яких 33 на Покровському напрямку, де окупанти концентрують основні зусилля. Лиманський, Новопавлівський і Курський напрямки теж залишаються складними. На тлі візиту високопоставлених американських чиновників до Росії та України, Москва знову активувала загрози застосування "Орішника", а також робить свої "Шахеди" більш смертоносними для мирних жителів.

Як проходить 1259 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 5 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Ростовська область зазнала удару БПЛА. За попередньою інформацією, було пошкоджено залізничну станцію Тацинську.

1:00 Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір відвідати Київ найближчими днями, повідомляють турецькі ЗМІ.

00:00 У Росії вже традиційно приймають хвилі ударних безпілотників.

Обстріл Росії 5 серпня

Про те, що відбувалося 2 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1256: заяви про ядерну війну та успішні удари СБУ по Росії

З ситуацією в Україні 3 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1257: новий командувач Повітряних сил та ще один великий обмін

Про новини та події 4 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1258: росіяни тиснуть під Покровськом і готують новий наступ