Хронологія війни — день 1257: загарбники намагаються оточити Покровськ, а Росія відбивається від дронів

3 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі неділя, 3 серпня 2025 року. За попередню добу окупанти 104 рази намагалися продавити лінію оборони ЗСУ, чверть всіх спроб відбулася на Покровському напрямку. Курське та Лиманське теж залишаються напруженими, проте інтенсивність бойових дій там не можна порівнювати. За оцінками військових, зараз під Покровськом знаходиться 110-тисячне угруповання росіян, яке повільно намагається взяти місто в півкільце і атакувати його з трьох сторін.

Як проходить 1257 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Моніторингові канали повідомляють, що у росіян розпочався другий раунд з українськими дронами. Згідно з картою приблизного руху, дронів багато і вони летять у різних напрямках.

Наліт дронів на Росію

З ситуацією в Україні 31 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1254: масована атака на Київ та удар БПЛА по Росії

Про новини та події 1 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1255: нові Patriot для України та чергове брязкання "Орішником"

Про те, що відбувалося 2 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1256: заяви про ядерну війну та успішні удари СБУ по Росії