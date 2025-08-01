Хронологія війни — день 1255: росіяни тиснуть біля Покровська та запускають дрони

1 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де точаться бої на фронті в Україні

На календарі пʼятниця, 1 серпня, триває 1255 день повномасштабної війни. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті з колишніми зусиллями, а за останню добу було зафіксовано 124 бойових зіткнень. Основні бойові дії йдуть на Покровському, Лиманському та Курському напрямках. Тим часом Київ оговтується від російського обстрілу.

Як проходить 1255 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Трохи менше ніж 20 безпілотників у небі над Україною. Дрони фіксували на Полтавщині, а також поблизу Павлограду та Черкас.

00:00 Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про військові витрати, який передбачає оборонну допомогу Україні на $1 млрд. Документ включає $800 млн на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та $225 млн на Балтійську ініціативу безпеки, значна частина коштів якої зрештою йде на допомогу Україні.

У напрямку центральних областей спостерігається рух "шахедів".

Про новини та події 29 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1252: Росія вдарила по колонії та пологовому будинку в Україні, а Трамп скоротив дедлайн

Про те, що відбувалося 30 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1253: росіяни тиснуть під Покровськом і запускають дрони

З ситуацією в Україні 31 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1254: масована атака на Київ та удар БПЛА по Росії