Удар "Іскандерами-К" по Києву: понад 50 постраждалих, є загиблі, під завалами люди (фото, відео)

Серед загиблих - 6-річний хлопчик

В Києві вже понад 50 постраждалих та шість загиблих після російського удару касетними крилатими ракетами "Іскандер-К" вранці 31 липня. Під завалами зруйнованого ракетним ударом під'їзду девʼятиповерхівки можуть перебувати ще люди.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, 29 людей — в лікарнях.

UPD: Станом на 08:00 відомо про 52 постраждалих, майже 30 з яких перебувають у лікарнях. Крім того, серед поранених є 9 дітей. Загинуло 6 людей, з них четверо — у Святошинському районі, і двоє — в Соломʼянському. Серед загиблих є 6-річний хлопчик.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на атаку окупантів по цивільному населенню. Він зазначив, що під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати люди та приклав до допису відео з місця подій.

"Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи", — написав президент.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив, що одна людина загинула, та понад 20 осіб отримали поранення внаслідок російської атаки. За його словами, зараз усі екстрені служби працюють на місці подій.

"Всього по Києву станом на 6:30 — 1 загибла людина та більше 20 поранено. Серед травмованих — троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів. Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд. Перебуваю на місці проведення пошуково-рятувальних робіт. Залучені сили ДСНС та поліції", — написав Клименко.

"Телеграф" також публікує фото, зроблені біля зруйнованого будинку. На місці подій побував фотограф Ян Доброносов.

Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що вранці 31 липня росіяни вже вдруге за ніч атакували Київ, на цей раз запустивши крилаті ракети "Іскандер-К". Внаслідок атаки є пошкодження житлової забудови у двох районах столиці, окупанти вчергове вдарили по мирному населенню. Також росіяни намагалися атакувати Київ балістичними ракетами, але вони навіть не досягли Київської області.

Перед цим Київ вночі 31 липня зазнав масованої атаки ударних безпілотників росіян. Внаслідок удару ворога є руйнування та пошкодження житла та інфраструктури. Щонайменше четверо людей постраждали. Окрім безпілотників, окупанти вдарили по Києву крилатими ракетами "Іскандер-К".

Окрім звичайних "традиційних" копій іранських Shahed-136 росіяни застосували проти столиці копії іранських реактивних безпілотників Shahed-238. Атаку ворог влаштував у кілька хвиль, намагаючись взяти столицю у кільце. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.