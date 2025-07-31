Из-под завалов достают и людей, и тела погибших. Россия ударила по Киеву "Искандерами" (фото, видео)

Среди погибших – 6-летний мальчик

В Киеве уже более 50 пострадавших и шесть погибших после российского удара кассетными крылатыми ракетами "Искандер-К" утром 31 июля. Под завалами разрушенного ракетным ударом подъезда девятиэтажки могут находиться еще люди.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, 29 людей — в больнице.

UPD: 09:30 В сети появились кадры последствий удара возле ЖК "Республика" в Киеве.

09:00 Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная сообщила, что под завалами в Святошинском районе нашли живого человека.

Відео: ТСН, Наталья Нагорная

По состоянию на 08:00 известно о 52 пострадавших, почти 30 из которых находятся в больницах. Кроме того, среди раненых есть 9 детей. Погибли 6 человек, из них четверо — в Святошинском районе, и двое — в Соломенском. Среди погибших есть 6-летний мальчик.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на атаку оккупантов по гражданскому населению. Он отметил, что под завалами разрушенного дома могут находиться люди и приложил к сообщению видео с места событий.

"Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы", — написал президент.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил, что один человек погиб, и более 20 человек получили ранения в результате российской атаки. По его словам, сейчас все экстренные службы работают на месте происшествия.

"Всего по Киеву по состоянию на 6:30 — 1 погибший человек и более 20 ранены. Среди травмированных — трое полицейских, которые ехали на вызов. Двух раненых спасли из-под завалов. Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд. Нахожусь на месте проведения поисково-спасательных работ. Привлечены силы ГСЧС и полиции", — написал Клименко.

" Телеграф " также публикует фото, сделанные у разрушенного дома. На месте происшествий побывал фотограф Ян Доброносов.

Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара россиян по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что утром 31 июля россияне уже второй раз за ночь атаковали Киев, на этот раз запустив крылатые ракеты "Искандер-К". В результате атаки повреждение жилой застройки в двух районах столицы, оккупанты в очередной раз ударили по мирному населению. Также россияне пытались атаковать Киев баллистическими ракетами, но даже не достигли Киевской области.

Перед этим Киев ночью 31 июля подвергся массированной атаке ударных беспилотников россиян. В результате удара врага есть разрушение и повреждение жилья и инфраструктуры. По меньшей мере четыре человека пострадали. Кроме беспилотников, кафиры ударили по Киеву крылатыми ракетами "Искандер-К".

Кроме обычных "традиционных" копий иранских Shahed-136, россияне применили против столицы копии иранских реактивных беспилотников Shahed-238. Атаку враг устроил в несколько волн, пытаясь взять столицу в кольцо. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.