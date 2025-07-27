Россияне атаковали Харьков дронами: были слышны взрывы, загорелся дом

В результате атаки на Харьков возникли два пожара, о пострадавших не сообщалось

Харьков в ночь на 27 июля снова был атакован ударными дронами россиян. Под ударом находились два района города, в результате атаки возникли пожары, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, из-за атаки российских оккупантов вспыхнул частный жилой дом в Киевском районе.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил данные о пожаре. Также он сообщил, что в результате удара вспыхнуло здание в Шевченковском районе города.

"По предварительной информации, враг атаковал Харьков БпЛА типа "Герань-2". Прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах. В результате вражеских ударов вспыхнули пожары: горит частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших пока не поступала", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 26 июля российские оккупанты активно били по Днепру и Каменскому, и три часа атаковали Харьков. Кроме этого, враги били по Змиеву в Харьковской области. Также под атаку дронов попал Запорожский район — дроны, пытавшиеся атаковать непосредственно областной центр, были уничтожены на подлете.

Напомним, как писал "Телеграф", в результате российского удара 24 июля в Одессе пострадал легендарный рынок "Привоз". Были разрушены многие павильоны и магазины, однако украинцы вместе со спасателями разбирали завалы и ликвидировали последствия. Кстати, наша корреспондентка показала эксклюзивные кадры рынка после удара.

Кроме этого, 24 июля взрывы раздавались и в Черкассах. Из-за ракетных ударов вспыхнул пожар. По данным ОВА, враг ударил ракетами со шрапнелью, чтобы нанести как можно больше вреда.