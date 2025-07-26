Россияне ударили по Харькову КАБами и дронами: есть повреждения и пострадавшие

Оккупанты ударили по Киевскому району Харькова четырьмя управляемыми авиабомбами

Российские оккупанты ночью 26 июля ударили по Харькову одновременно ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Под ударом оказался Киевский район города, на месте попаданий вспыхнули пожары, есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информацию подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Предварительно зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. В окрестных жилых домах выбиты стекла. В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто. Известно о двух пострадавших в результате ночного удара по Харькову", — написал Терехов.

По данным Синегубова, российские оккупанты ударили по Киевскому району четырьмя управляемыми авиабомбами. Местные каналы пишут, что один КАБ удалось уничтожить в воздухе. На месте российской атаки работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ведется ликвидация последствий.

Напомним, как писал "Телеграф", в результате российского удара 24 июля в Одессе пострадал легендарный рынок "Привоз". Были разрушены многие павильоны и магазины, однако украинцы вместе со спасателями разбирали завалы и ликвидировали последствия. Кстати, наша корреспондентка показала эксклюзивные кадры рынка после удара.

Кроме этого, 24 июля взрывы раздавались и в Черкассах. Из-за ракетных ударов вспыхнул пожар. По данным ОВА, враг ударил ракетами со шрапнелью, чтобы нанести как можно больше вреда.