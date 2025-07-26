Росіяни вдарили по Харкову КАБами та дронами: є пошкодження та постраждалі

Окупанти вдарили по Київському району Харкова чотирма керованими авіабомбами

Російські окупанти вночі 26 липня вдарили по Харкову одночасно ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Під ударом опинився Київський район міста, на місці влучань спалахнули пожежі, є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки. Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто. Відомо про двох постраждалих внаслідок нічного удару по Харкову", — написав Терехов у серії повідомлень щодо наслідків атаки.

За даними Синєгубова, російські окупанти вдарили по Київському району чотирма керованими авіабомбами. Місцеві канали пишуть, що один КАБ вдалося знищити у повітрі. На місці російської атаки працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, ведеться ліквідація наслідків.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", внаслідок російського удару 24 липня в Одесі постраждав легендарний ринок "Привоз". Було зруйновано чимало павільйонів та магазинів, однак українці разом з рятувальниками розбирали завали та ліквідовували наслідки. До слова, наша кореспондентка показала ексклюзивні кадри ринку після удару.

Окрім цього, 24 липня вибухи лунали й в Черкасах. Через ракетні удари спалахнула пожежа. За даними ОВА, ворог вдарив ракетами зі шрапнеллю, аби нанести якомога більше шкоди.