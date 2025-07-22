Россияне убили ребенка КАБом. Последствия атаки на Краматорск (фото, видео)

После взрыва начался пожар

Россия в ночь на 22 июля нанесла очередной удар по Краматорску. В результате попадания в жилой дом погиб ребенок.

Об этом сообщает Краматорский городской совет. Отмечается, что оккупанты атаковали город КАБами.

Известно, что в результате атаки зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. После атаки вспыхнул пожар. В сети уже показали, как выглядит дом и что там происходило в первые минуты после взрыва.

Взрывы в Краматорске

Последствия атаки в Краматорске

"По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это парень 2015 года рождения. Еще пять человек пострадали, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью 22 июля российские войска также обстреляли Одессу ударными дронами и нанесли авиаудар по Сумам. В результате атаки получили повреждения жилые дома и автомобили. Пострадали 4 человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 21 июля произошла массированная ракетная атака по Украине. Россияне атаковали дронами, ракетами Х-101, "Калибрами" и "Кинжалами". Взрывы звучали в Киеве, Ивано-Франковске и нескольких городах.