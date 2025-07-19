Взрыв за взрывом. Павлоград пережил самый массированный обстрел (фото)

Ночь и утро были адскими

Павлоград подвергся самой массированной атаке ночью и ранним утром субботы, 19 июля. Россия атаковала этот город на Днепропетровщине ракетами и беспилотниками.

"Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом", — написал в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из-за российской атаки в Павлограде повреждена пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли пожары. Информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Поврежденная многоэтажка

Вечером 18 июля Россия направила на Днепропетровщину ракеты. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары. На Синельниковщине повреждены два частных дома.

Никопольский район россияне атаковали дронами и артиллерией. Под обстрелами были Марганецкая, Мировская, Покровская общины. В Марганецком обществе пострадал 57-летний мужчина.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 июля, Россия нанесла массированный удар беспилотникам по Одессе. Погибла женщина, также есть пострадавшие. Из-за вражеского удара произошел пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома.