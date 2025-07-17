Украинские дроны над Москвой: россияне жалуются на взрывы

В местных каналах насчиталось не менее 10 взрывов только над Зеленоградом, было громко и в других городах возле Москвы

Украинские дроны в ночь на 17 июля добрались не только до Белгорода, но и Подмосковья и Москвы. Жители пригородов российской столицы жалуются на сильные взрывы и активную работу противовоздушной обороны.

Атаку подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, противовоздушная оборона якобы сбила аж три украинских беспилотника – сначала два, а впоследствии еще один.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.

В местных каналах насчитали не менее 10 взрывов только над Зеленоградом – жители жалуются, что противовоздушная оборона работает очень активно, но очень бессистемно. Кроме того, взрывы были слышны в Солнечногорске в Московской области, а также в населенных пунктах Литкино, Бакеево и Алабушево. В последнем есть перебои со светом после особенно сильного взрыва.

Российское министерство обороны заявило о якобы уничтожении 48 украинских беспилотников. Дроны "сбивали" над территорией Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областей. Под атакой оказались город Рославль в Смоленской области РФ и Воронеж.

Напомним, что Елец в Липецкой области России 15 июля атаковали беспилотники. Под удар попало важное предприятие "Елецкий элементный завод" (ПАО "Энергия"), работающее на российскую оккупационную армию, и уже было атаковано в мае и июле этого года. Также громко было в Воронеже.

Также в ночь на 11 июля украинские ударные дроны массово атаковали Россию. Взрывы звучали в Тульской области и даже в Подмосковье. Под атакой оказались Тула и город Дубна в Подмосковье.