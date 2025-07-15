Месть за украинские города. Дроны атаковали завод компонентов для "Искандеров" и "Кинжалов" (фото и видео)

Оно уже приостанавливало работу после атаки наших дронов

Город Елец в Липецкой области России 15 июля атаковали беспилотники. Под удар попало важное предприятие "Елецкий элементный завод" (ПАО "Энергия"), работающее на российскую оккупационную армию и уже атакованное в мае и июле этого года. Также громко было в Воронеже.

Елец

Как пишут росСМИ, два мощных взрыва в Ельце прогремели после четырех часов утра. Работала российская ПВО, по словам местных жителей, взрывы были слышны в разных районах города, от них дрожали окна.

Telegram-канал Exilenova+ публикует видео с места. Местные жительницы показали последствия атаки.

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Елецкий элементный завод ПАО "Энергия" работает на войну

Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал". Предприятие очень важно для российского ВПК, также оно производит аккумуляторы и батареи для беспилотников, авиации, морского флота, радиотехники.

Завод ПАО "Энергия" на карте

Также ПАО "Энергия" — крупнейшее в России предприятие, производящее химические источники тока. Завод является поставщиком Министерства обороны РФ, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром.

На ПАО "Энергия" наложены санкции ЕС, США, Японии и других стран из-за его значений для российского военно-промышленного комплекса. После атаки 23 мая 2025 года завод приостанавливал работу.

Воронеж

Также в ночь на 15 июля беспилотники атаковали российский город Воронеж. Поогремели взрывы, после которых, по словам местных жителей, возник пожар в районе дома Пионеров.

Как сообщал "Телеграф", 14 июля россияне ударили "шахедами" по Сумам. Пострадали люди, есть разрушения.