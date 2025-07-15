Помста за українські міста. Дрони атакували завод компонентів для "Іскандерів" і "Кинджалів" (фото та відео)

Воно вже призупиняло роботу після атаки наших дронів

Місто Єлець у Липецькій області Росії 15 липня атакували безпілотники. Під удар потрапило важливе підприємство "Єлецький елементний завод" (ПАТ "Енергія"), яке працює на російську окупаційну армію, та вже було атаковано у травні та липні цього року. Також гучно було у Воронежі.

Єлець

Як пишуть росЗМІ, два потужні вибухи у Єльці пролунали після четвертої години ранку. Працювала російська ППО, за словами місцевих жителів, вибухи було чути в різних районах міста, від них тремтіли вікна.

Telegram-канал Exilenova+ публікує відео з місця. Місцеві жительки показали наслідки атаки.

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Єлецький елементний завод ПАТ "Енергія" працює на війну

Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал". Підприємство є дуже важливим для російського ВПК, також воно виготовляє акумулятори та батареї для безпілотників, авіації, морського флоту, радіотехніки.

Завод ПАТ "Енергія" на карті

Також ПАТ "Енергія" — найбільше в Росії підприємство, що виробляє хімічні джерела струму. Завод є постачальником Міністерства оборони РФ, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та Газпром.

На ПАТ "Енергія" накладено санкції ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Після атаки 23 травня 2025 року, завод призупиняв роботу.

Воронеж

Також у ніч на 15 липня безпілотники атакували російське місто Воронеж. Пролунали вибухи, після яких, за словами місцевих жителів, виникла пожежа в районі будинку Піонерів.

Як повідомляв "Телеграф", 14 липня росіяни вдарили "шахедами" по Сумах. Постраждали люди, є руйнування.