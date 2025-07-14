У Сумах пролунали вибухи. Дрон влучив у заклад освіти, є поранені (відео)

Над містом здійнявся стовп диму

Зранку у понеділок, 14 липня, у Сумах пролунали вибухи. Росія вдарила по навчальному закладу, є поранені.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки мера міста Артем Кобзар. За його словами, на місці вже працюють усі відповідні служби.

"РФ вдарила дроном по даху одного із навчальних закладів Сум. Попередньо є поранені", — йдеться у повідомленні.

Заклад освіти, куди влучив дрон

У Сумах об 11:50 пролунав ще вибух. Попередньо, вже відомо про 6 поранених.

У мережі також показали відео, на яке потрапив момент влучання дрона у заклад освіти. Після удару над місцем здійнявся стовп диму.

Зауважимо, що це не перша атака на Суми 14 липня. Адже зранку унаслідок вибухів у місті сталося часткове руйнування нежитлової будівлі, після чого виникла масштабна пожежа. Як повідомляють рятувальники, також Росія вдарила КАБами по області — відомо про 2 загиблих та 4 постраждалих.

Наслідки удару по Сумах

Наслідки удару по Сумах

Нагадаємо, у неділю, 13 липня, російські дрони атакували Самар на Дніпропетровщині. Там пролунали вибухи, зафіксовано руйнування. Також РФ завдала удару по Миколаєву та Полтаві в цей же день.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі вже показали моменти вибухів 12 липня під час масованої атаки по України. Росія била по Чернівцям, Луцьку та Львову.