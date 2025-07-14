В Сумах раздались взрывы. Дрон попал в учебное заведение, есть раненые (видео)

Над городом поднялся столб дыма

Утром в понедельник, 14 июля, в Сумах раздались взрывы. Россия ударила по учебному заведению, есть раненые.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. По его словам, на месте уже работают все соответствующие службы.

"РФ ударила дроном по крыше одного из учебных заведений Сум. Предварительно есть раненые", — говорится в сообщении.

Здание, куда попал дрон

В Сумах в 11:50 прогремел еще взрыв. Предварительно, уже известно о 6 раненых.

В сети также показали видео, на которое попал момент попадания дрона в учебное заведение. После удара над местом поднялся столб дыма.

Отметим, что єто не первая атака на Сумы 14 июля. Ведь с утра в результате взрывов в городе произошло частичное разрушение нежилого здания, после чего возник масштабный пожар. Как сообщают спасатели, также Россия ударила КАБами по области — известно о 2 погибших и 4 пострадавших.

Последствия удара по Сумам

Последствия удара по Сумам

Напомним, в воскресенье, 13 июля, российские дроны атаковали Самар в Днепропетровской области. Там раздались взрывы, зафиксированы разрушения. Также РФ нанесла удар по Николаеву и Полтаве в этот же день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети уже показали моменты взрывов 12 июля во время массированной атаки по Украине. Россия била по Черновцам, Луцку и Львову.