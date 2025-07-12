Полыхали целые "грибы" огня: моменты прилетов в Черновцах, Луцке и Харькове показали на видео

В одном из городов момент взрыва попал на камеру в квартире

Утро 12 июля для всей Украины началось с массированной атаки со стороны российских сил. Под огнем оказались сразу несколько регионов — враг нанес удары, в частности по Львову, Луцку, Черновцам и Харькову.

Эксперты зафиксировали повреждения инфраструктуры, жилых домов, школ, складов и частного транспорта; пострадали мирные обитатели. "Телеграф" публикует обзор моментов попаданий в разных локациях.

Луцк

В одном из районов города люди зафиксировали момент падения дрона-камикадзе типа "Shahed". Мощный взрыв встряхнул окрестности города, повредив рядом расположенные дома.

Черновцы

Здесь также жители сняли момент взрыва, произошедшего в результате падения вражеского снаряда. Разрушений испытало одно из зданий социального назначения, в окнах поблизости вылетело стекло.

Львов

Во Львове один из "Шахедов" попал в жилищный сектор. Камера слежения, установленная в квартире многоэтажки, зафиксировала момент удара.

Харьков

Не менее интенсивной была атака по Харькову. Враг обстрелял складское здание и частный гаражный сектор.

Еще один момент показали в Киевском районе.

Напомним, по информации Telegram-канала "ПВО радар", во время этой воздушной атаки армия РФ применила большое количество ударных средств. В частности, в воздушном пространстве Украины было зафиксировано от 560 до 700 дронов типа "Shahed", а также имитационные беспилотники. Кроме того, по предварительным оценкам, враг выпустил как минимум 15 крылатых ракет модификации Х-101.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве стартует инициатива "Чистое небо", цель которой — усилить защиту воздушного пространства от вражеских беспилотников типа Shahed. В рамках этого проекта планируется использовать украинские перехватчики, способные обнаруживать и обезвреживать враждебные цели еще на подлете к городу.