Палахкотіли цілі "гриби" вогню: моменти прильотів у Чернівцях, Луцьку та Харкові показали на відео

В одному з міст момент вибуху потрапив на камеру у квартирі

Ранок 12 липня для всієї України почався з потужної масованої атаки з боку російських сил. Під вогнем опинились одразу кілька регіонів — ворог завдав ударів, зокрема по Львову, Луцьку, Чернівцях та Харкову.

Експерти зафіксували пошкодження інфраструктури, житлових будинків, шкіл, складів та приватного транспорту; постраждали мирні жителі. "Телеграф" публікує огляд моментів влучань у різних локаціях.

Луцьк

В одному з районів міста люди зафіксували момент падіння дрона-камікадзе типу "Shahed". Потужний вибух струсонув околиці міста, пошкодивши поруч розташовані будинки.

Чернівці

Тут також мешканці зняли момент вибуху, що стався внаслідок падіння ворожого снаряда. Руйнувань зазнала одна з будівель соціального призначення, у вікнах поблизу повилітало скло.

Львів

У Львові один із "Шахедів" влучив у житловий сектор. Камера спостереження, встановлена у квартирі багатоповерхівки, зафіксувала момент удару.

Харків

Не менш інтенсивною була атака по Харкову. Ворог обстріляв складську будівлю та приватний гаражний сектор.

Ще один момент показали в Київському районі.

Нагадаємо, за інформацією Telegram-каналу "ППО радар", під час цієї повітряної атаки армія РФ застосувала велику кількість ударних засобів. Зокрема, у повітряному просторі України було зафіксовано від 560 до 700 дронів типу "Shahed", а також імітаційні безпілотники. Крім того, за попередніми оцінками, ворог випустив щонайменше 15 крилатих ракет модифікації Х-101.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві стартує ініціатива "Чисте небо", мета якої — посилити захист повітряного простору від ворожих безпілотників типу Shahed. У межах цього проєкту планується використовувати українські дрони-перехоплювачі, здатні виявляти та знешкоджувати ворожі цілі ще на підльоті до міста.