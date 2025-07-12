Во время тревоги по баллистике в Днепре прогремел взрыв: что известно

Сообщалось о работе ПВО

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения БПЛА и ракет. В Днепре на этом фоне прогремел взрыв, предварительно там сработала ПВО.

Об этом проинформировали корреспонденты "Телеграфа". Мониторинговые группы там временем сообщили, что был прилет в Днепровском районе.

Согласно данным очевидцев, в небе над Днепром было видно два облака, как от взрыва чего-то в воздухе. Telegram-канал "Николаевский Ванек" в свою очередь информировал, что взрыв связан с запусками баллистических ракет, а также предупредил о возможности новых обстрелов.

Взрыв над Днепром

Также сообщалось о том, что звук ПВО был слышен в соседнем Каменском. Информации о прилете, возможных разрушениях и пострадавших пока не появлялась.

В Днепропетровской ОВА тем временем проинформировали, что над областью был сбит беспилотник, но о запусках ракет там не сообщали.

Как сообщалось ранее, россияне в ночь на 12 июля устроили массовый обстрел Украины. Взрывы БПЛА прогремели в Кропивницком, Луцке, Львове и Черновцах, а на Харьков уже утром упала бомба.