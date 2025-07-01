Десятки дронів атакували Луганськ. Вибухи, пожежі, уражено логістику ворога (фото та відео)

Працювала ворожа ППО

Масштабна атака на об'єкти росіян на окупованих територіях України сталася в ніч на вівторок, 1 липня. Вибухи лунали у Криму, Донецьку, Ясинуватій, у Луганську під удар потрапила логістика ворога.

"Логістика росіян в тимчасово окупованому Луганську палає", — написав у Telegram керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Луганськ на карті

Так звана "влада" окупованого Луганська вночі писала про роботу ворожої ППО. В небі Луганська були десятки дронів. Після атаки в місті спалахнули пожежі. Одна з них особливо сильна, як пише Telegram-канал Exilenova+, за попередніми даними, в Луганську уражено нафтобазу, дрони "приземлялися туди нонстоп".

Займання було дуже масштабним

Вогонь після влучання було видно здалеку

Місцеві показали наслідки атаки

Ніч в Луганську була неспокійна

Місцеві публікують фото та відео наслідків обстрілу. На місці прильоту виник високий стовп вогню та диму. Пожежу було видно здалеку.

Що відомо про нічну атаку дронами на захоплені РФ території України

Окрім Луганська звечора 30 червня та вночі 1 липня під удари потрапили також окуповані Крим, Донецьк, Ясинувата. Росіяни в паніці почали писати, що атаку було здійснено німецькими ракетами Taurus. Канал "Кримський вітер" показав кадри прольоту ракет у бік півострова.

Як розповідав "Телеграф", в ніч на 13 червня в окупованому Криму пролунали вибухи. Дрони атакували аеродроми "Саки", "Гвардійське" та "Кіровське".