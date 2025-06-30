Крим, Донецьк і не тільки: окупанти скаржаться на ракетний удар, кажуть про "Тауруси" (фото, відео)

Росіяни зустрічають ракети

Група крилатих ракет залетіла на територію окупованого Криму. Крім того, вибухи були чутні в Донецьку та Ясинуватій.

Російські військкори вже почали панічно повідомляти, що ударів завдали німецькими ракетами Taurus. В українському сегменті мережі поки що на надходження німецьких ракет не сподіваються, а тому говорять про удари звичнішими "квадратними ракетами" Storm Shadow.

Що саме було вражено на території Криму, наразі невідомо, проте канал "Кримський вітер" показав кадри прольоту ракет у бік півострова. Повідомлялося, що окупанти про всяк випадок перекрили міст через Керченську протоку.

На тлі цього повідомлялося, що в Ясинуватій стався приліт на вузлову станцію залізниці.

Вибух у Ясинуватій

Попередньо пошкоджено вузлову станцію

Пізніше з’явилася інформація, що приліт також стався у Донецьку в районі металургійного заводу. Голова ЦПД Андрій Коваленко вже повідомив, що у місті була вражена "жирна" мета.

За деякими даними, ціллю атаки став штаб 8-ї загальновійськової армії РФ.

Вибух у Донецьку

Російські канали повідомили, що частина ракет полетіла у бік Астраханської області, де знаходиться полігон "Капустін Яр", звідки росіяни робили запуск балістичної ракети "Орішник", яким вони намагалися налякати українців. Також ймовірно, що метою атаки міг стати аеродром Ахтубінськ, де минулого року було пошкоджено найновіший російський літак Су-57.

Політ дронів (відзначений червоним) та ракет (блакитним)

Як повідомлялося раніше, під час недавніх атак росіяни запустили дрони з боєголовкою, начиненою запальною сумішшю. Один із таких був збитий неподалік Києва.