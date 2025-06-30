Крым, Донецк и не только: оккупанты жалуются на ракетный удар, говорят о "Таурусах" (фото, видео)

Россияне встречают ракеты

Группа крылатых ракет залетела на территорию оккупированного Крыма. Кроме того, взрывы были слышны в Донецке и Ясиноватой.

Российские военкоры уже начали панически сообщать, что удары были нанесены немецкими ракетами Taurus. В украинском сегменте сети пока на поступление немецких ракет не надеются, а потому говорят об ударах более привычными "квадратными ракетами" Storm Shadow.

Что именно было поражено на территории Крыма пока неизвестно, однако канал "Крымский ветер" показал кадры пролета ракет в сторону полуострова. Сообщалось о том, что оккупанты на всякий случай перекрыли мост через Керченский пролив.

На фоне этого сообщалось, что в Ясиноватой случился прилет на узловую станцию железной дороги.

Взрыв в Ясиноватой

Предварительно повреждена узловая станция

Позже появилась информация, что прилет также произошел в самом Донецке в районе металлургического завода. Глава ЦПД Андрей Коваленко уже сообщил, что в городе была поражена "жирная" цель.

По некоторым данным, целью атаки стал штаб 8-й общевойсковой армии РФ.

Взрыв в Донецке

Российские каналы сообщили, что часть ракет полетела в сторону Астраханской области, где находится полигон "Капустин Яр", откуда россияне совершали запуск баллистической ракеты "Орешник", которым они пытались напугать украинцев. Также вероятно, что целью атаки мог стать аэродром Ахтубинск, где в прошлом году был поврежден новейший российский самолет Су-57.

Полет дронов (отмечен красным) и ракет (голубым)

Как сообщалось ранее, во время недавних атак россияне запустили дроны с боеголовкой, начиненной зажигательной смесью. Один из таковых был сбит неподалеку от Киева.