Россияне начали производить новые ракеты для "Панцирей": помешают ли они ударам Украины

Россияне не озвучили количество поставленных армии ракет. Также они засекретили темпы их производства.

Российский режим объявил о начале поставки в войска новых зенитных малогабаритных управляемых ракет ближнего перехвата, предназначенных для зенитных ракетно-пушечных комплексов противовоздушной оборони "Панцирь". Россияне считают, что эти ракеты помогут бороться с украинскими ударными беспилотниками.

Об этом пишет украинское издание Defense Express. Отмечается, что речь, скорее всего, идет о малой ракете ТКБ-1055, показанной в 2024 году.

"Хотя в "Ростех" не дают название ракеты, но речь идет о новой ТКБ-1055, в частности на нее намекает тот факт, что с этими ракетами боекомплект одного "Панциря" увеличивается до 48 единиц – как отметил индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев, с новой ракетой "противнику будет гораздо сложнее "разрядить" боезапас комплекса в попытках прорвать рубеж противовоздушной обороны"", – говорится в материале.

Россияне не озвучили количество поставленных армии ракет. Также они засекретили темпы их производства. По демонстрациям 2024 года, когда оккупанты впервые продемонстрировали "беспушечный" "Панцирь СМД-Э", известно, что ТКБ-1055 назначены главным образом против дронов. Они могут сбивать беспилотники на дальности от 500 до 7000 метров и на высоте 5000 метров. Россияне планируют этими ракетами отбивать налеты украинских БПЛА: оккупанты надеются, что расширенный боекомплект "Панцирей" и адаптация ракеты к малым высотам позволит эффективнее сбивать дроны.

Отметим, что считать новые ракеты "чудо-оружием" точно не стоит. Практика демонстрирует, что очень часто ракеты из "Панцирей" гораздо опаснее для российских городов, над которыми работает российская ПВО, чем для украинских беспилотников. Известно большое количество случаев, когда выпущенные комплексами ракеты ПВО попадали в многоэтажки и частные дома в Смоленске, Белгороде, Курске и других российских городах. Также "Панцирь" известен сбитием азербайджанского пассажирского самолета возле Грозного в конце декабря 2024 года.

Напомним, что 28 июня в пригороде Днепра украинская противовоздушная оборона сбила новейшую российскую бомбу-ракету типа "Гром-1". Это уникальное оружие, сочетающее в себе характеристики авиабомбы и ракеты. В отличие от обычных КАБов, "Гром-1" оснащена двигателем, позволяющим увеличить дальность полета до 100-150 километров. Фактически это гибрид авиабомбы и ракеты. Зато в отличие от КАБов "Гром-1" эффективно перехватывает противовоздушная оборона.

Также во время недавних российских атак по Украине было зафиксировано применение новой серии иранских дронов Shahed-136. Они имеют не только камеру, но и могут управляться по радио. С одной стороны, это позволяет выбирать цели и маневрировать, но с другой стороны, делает дрон максимально уязвимым для РЭБ.