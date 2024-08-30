С выставки — на защиту моста: в Крыму заметили уникальный зенитный комплекс

Подобная техника для ВС РФ уникальна

Российские оккупанты в Крыму опасаются уничтожения Силами обороны Украины моста через Керченский пролив, что можно сделать несколькими способами. И чтобы усилить противовоздушную защиту сооружения, ВС РФ поставил на боевую позицию около моста любопытный зенитный комплекс.

Как отмечает в своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, на фото изображён уникальный ЗРПК "Панцирь-С1М", на данный момент не являющийся серийным изделием. По его словам, подобный комплекс создавали специально для экспорта.

Об этом говорит специфический пустынный камуфляж, нанесенный специально для продажи в "жаркие" страны.

ЗПРК Панцирь-С1М в редком камуфляже Источник - Крымский ветер

"Именно эта машина была выставлена на форуме "Армия-2021", а затем путешествовала по выставкам и демонстрировалась на парадах. Теперь, вот, "охраняет" Керченский мост… А что, кроме выставочных экземпляров остальные "панцири" закончились?", — задается вопросом эксперт.

Как подчеркивает Александр Коваленко, появление "выставочного" экземпляра говорит о том, что производство "Панцирей" в РФ не компенсирует их потери. И поэтому на фронт враг вынужден бросать выставочные экземпляры в пустынной раскраске.

ЗПРК "Панцирь-С1" является машиной на гусеничном или колесном шасси, оснащенной радаром, 12 ракетами и двумя пушками калибра 30 мм, предназначенную для ПВО сухопутных войск. Возможности радара комплекса позволяют засекать цели на дальностях 35-40 км, ракеты могут поражать цели на дальностях до 20 км и высотах от 15 метров до 15 км.

Однако опыт эксплуатации "Панцирей" в Сирии и Украине показал, что эти характеристики сильно завышены. Так, радар комплекса фактически не видит малоразмерные цели вроде БПЛА, которые часто поражают ЗПРК.

Заметим, что ЗРПК "Панцирь-С1М" стал уже вторым "выставочным" экземпляром, который из-за нехватки техники был направлен на передовую. Первым стал бронированный грузовик для перевозки боеприпасов КамАЗ-4385, уже уничтоженный ВСУ.